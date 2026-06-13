Калоян Калинин от „София прайд": Не сме различни от другите, искаме да бъдем приети

"София прайд“ е празник, но и протест, защото продължаваме да доказваме, че не сме различни от другите, всички сме еднакви в едно – искаме да бъдем обичани, приемани, свободни и част от общество, което не ни съди, каза Калоян Калинин от сдружение „София прайд“ и част от фондация „Поглед“ – Пловдив. Калинин, заедно с Надежда Цекулова, представител на Българския хелзинкски комитет, откриха „София прайд“. Събитието е в Княжеската градина, като по-късно се предвижда участниците да се включат в шествие, съобщи БТА.

За да стигнем до момента на гордост, трябва да стигнем до момента, в който да приемаме себе си, да имаме равни права с другите около нас, каза още Калинин.

Тази година до нас застават компании, институции, фондация, посолства, които подкрепят правото на всеки да живее свободно и достойно, посочи Цекулова.

В пространството, отредено за прайда, са разположените шатри на организации, подкрепящи събитието.

До 18:00 ч. в Княжеската градина ще има концерт, след който ще започне шествието с маршрут ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – ул. „Георги С. Раковски“ – бул. „Патриарх Евтимий“ – бул. „Витоша“ до района на пилоните на НДК.

В района на Княжеската градина има засилено полицейско присъствие. Влизането на „София прайд" е през няколко входа, на които желаещите да се присъединят, преминават през проверка.