Легенда в леката ни атлетика е в неизвестност от два дни

Именитият лекоатлет Живко Виденов е изчезнал преди два дни и близките му го издирват. За това съобщи в социалните мрежи неговата сестра Диана Тодорова.
Според нея брат й Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026 г. след служебно мероприятие в Парк-хотел Витоша.. Тя моли ако някой го види или разполага с информация, да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел. 0879033553.
"Издирва се и бял бус WV каравеле СВ 3654 КХ.
Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си, е написала още сестра му в поста.
Виденов работи като координатор към Българската федерация по лека атлетика. Изчезнал е след Общото събрание на федерацията.
Той е на 49 години, републикански рекордьор в дисциплината 110 метра с препятствия 13.33 секунди и 60 метра с препятствия 7.62 секунди. Рекордът е поставен в Ханя, Гърция на 14 юни 2000 г. и София през февруари 2000 г. Той финишира осми на европейското първенство 2002 г. в Германия. Той също така се състезава на Олимпийските игри в Сидни 2000 г., Световното първенство на закрито през 2001 г. в Португалия и на световното първенство през 2001 г. в Канада без класиране на финал.