Легенда в леката ни атлетика е в неизвестност от два дни

Именитият лекоатлет Живко Виденов е изчезнал преди два дни и близките му го издирват. За това съобщи в социалните мрежи неговата сестра Диана Тодорова.

Според нея брат й Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026 г. след служебно мероприятие в Парк-хотел Витоша.. Тя моли ако някой го види или разполага с информация, да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел. 0879033553.

"Издирва се и бял бус WV каравеле СВ 3654 КХ.

Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си, е написала още сестра му в поста.

Виденов работи като координатор към Българската федерация по лека атлетика. Изчезнал е след Общото събрание на федерацията. Живко Виденов КАДЪР: Фейсбук/Диана Тодорова