Областният управител на Варна за Баба Алино: Засега не може да се говори за държавна протекция

Вътрешна проверка на Областната администрация във Варна е показала, че предишният областен управител Андрияна Андреева е била потърсена от Икономическата полиция в града през ноември 2024 година. Тогава МВР е поискало становище от Администрацията за изсичането на гора и незаконното строителство в местността, каза пред БНТ новият областен управител Марио Смърков.

Позицията на Андреева е била, че не са необходими действия от страна на държавната администрация. Тази седмица в комплекса бяха открити и два незаконни сондажа за питейна вода. Областният управител вече е сезирал прокуратурата и в момента се води разследване. Смърков е разпоредил и проверка доколко е законно елекрозахранването в комплекса.

Областният управител на Варна заяви, че по казуса с незаконния град засега не може да се говори за държавна протекция, защото според документите всичко се е извършвало на регионално ниво.

"За това незаконно селище, в качеството ми на областен управител, аз разбрах в деня, в който встъпих в настоящото си назначение – 14 май 2026 г., и се наложи много бързо да реагирам и да изискам цялата документация, която към момента можеха да ми осигурят служителите в областната администрация, с оглед на това, че на 20 май предстоеше да бъде проведено заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията в община Варна, на което следваше да се разгледа подробен устройствен план за местността. В тази връзка, за краткото време, в което успях да прегледам документите, които ми бяха предоставени, разпоредих на представителя на областната администрация да гласува категорично "против" одобряването на този подробен устройствен план", казва Марио Смърков - областен управител на Варна.

По думите му предишният областен управител Андрияна Андреева не е предприела действия по казуса с оправданието, че не е в нейната компетентост.

"От документите, които до момента са ми предоставени, тъй като проверката все още не е приключила, няма данни за предходен период преди 2023 година. Поне към момента все още няма такива данни, но, както казах, проверката все още тече. След като се запознах с тези документи, добих представа затова как е реагирал областният управител по повод сигналите, които са предоставени от 2023 година до настоящия момент. В такива ситуации обикновено се реагира по три възможни начина. Първият вариант е, когато областният управител счита, че сигналът не е от неговата компетентност, въобще да не реагира. Вторият вариант е да реагира по така наречения бланкетен начин – просто да каже: „Това не е от моята компетентност и аз няма да се занимавам." Ето тук имаме пример за такова бланкетно отношение. Третият вариант, който за мен е принцип, е незабавно да се ангажирам с проблема, да свикам компетентните институции, ако той не е от моята компетентност, и да се информирам от тях какви действия смятат да предприемат, след което да продължа да изисквам да ме уведомяват за предприетите от тях действия, какво е установено и ако има нарушения – какви санкции смятат да наложат."

"Документът е с дата 5 ноември 2024 година и е по повод запитване от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във връзка с проверка, която тече при тях в сектор „Икономическа полиция". Зададен е въпрос към областния управител какви действия е предприел и какви действия смята да предприеме. Отговорът е, че сигналът, по който се отправя питането, е изпратен като копие до областния управител, във връзка с което към днешна дата не е необходимо да се предприемат действия от страна на областния управител. При необходимост от предприемане на допълнителни действия ще Ви уведомим своевременно. Това е през ноември 2024 година. Както казах, областен управител беше проф. Андрияна Андреева. Искам да уточня, че не се касае за незаконно действие, а за така нареченото бланкетна реакция по отношение на постъпилия сигнал."

Законът е категоричен - всяка една незаконна постройка трябва да бъде съборена, подчерта областният управител.

"Живеем в правова държава и знаем, че с един такъв акт ще се засегнат правата на всички хора, които живеят там. Аз съм убеден, че сред тях има много добросъвестни обитатели на имоти. Тоест, за да се вземе такова решение, трябва да приключат абсолютно всички разследвания, които все още са в ход. Съгласно Закона за устройство на територията той е категоричен - всяка една незаконна постройка трябва да бъде съборена. Респективно това се отнася и за тези постройки. Продължавам да смятам, че това трябва да стане при съобразяване с правата на всички граждани, така че да получат възможност да защитят своя интерес. Иначе окончателното решение е в ръцете единствено на Община Варна", посочва Смърков.