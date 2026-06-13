Княгиня Калина, облечена с цветовете на българското знаме, е на "Шествие за семейството" (Снимки)

Княгиня Калина и нейният съпруг Китин Муньос подкрепиха "Шествие за семейството". Патриарх Даниил и Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков Патриарх Даниил и Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков

Калина е облечена в цветовете на българския трибагреник - бяло, зелено, червено. Заедно с мъжа ѝ бяха на вечерня с молебен за семейството отслужена от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя". Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков Княгиня Калина и Китин Муньос СНИМКА: Георги Палейков Княгиня Калина СНИМКА: Георги Палейков СНИМКА: Георги Палейков Китин Муньос СНИМКА: Георги Палейков

За първа година в традиционното шествие за семейството участва и гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част. "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков

"Целта на нашата инициатива е приобщаването на всички човеци към божествения живот", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи последованието на вечернята за празника на всички светии, просияли по българските земи, и молебен за българското семейство в столичния катедрален храм „Св. Неделя". Патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков

Патриархът обясни, че днес сме в навечерието на празник, когато отбелязваме паметта на всички светии, които са просияли от българския род и по нашите земи. На днешния ден всички поместни църкви празнуват своите родни светци. Патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков

Това е с цел да се подчертае връзката между всеки един народ и всяко едно кътче на земята с нашия небесен дом, там, където принадлежим, уточни патриарх Даниил, защото Господ е призовал всички ни към свят живот.

Според него в днешно време светият живот търпи много предизвикателства, както и всеки един човек, и най-древната човешка институция – семейството, а също и децата, които са изложени на влияния на отчуждение от Бога, деструктивни влияния и зависимости. Поради това, каза Даниил, е важно църквата да издигне своя глас и да призове вярващите към молитва и благочестив, честен живот, за да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни децата да растат в здрави семейства и да бъдат отгледани от любящи и отговорни родители.

Софийският митрополит каза, че Църквата в своето днешно изявление призовава държавните институции да направят каквото е необходимо, за да защитят не само устоите на семейство, както са били за българите от векове, но и да защитят това положение в Kонституцията, в което се казва, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.

„Това шествие, което е Шествие на семейството, не е за противопоставяне и не е в протест, не е контрашествие, а е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов", каза Даниил. Според неговите думи Господ не желае смъртта на грешника, а да се обърне той и да бъде жив. „Това правим и ние".

Софийският митрополит обясни, че Шествието за семейството е потръгнало преди няколко години по инициатива на граждански сдружения, но според неговите думи институцията, която съдържа светостта на брачния съюз, е църквата. Патриархът обяви, че от следващата година Шествието за семейството ще бъде изцяло организирано от Църквата и ще бъде с друга концепция. То няма да се проведе в същия ден, когато се провежда „София прайд", и ще има друг характер.

„Не желаем да прекъсваме тази създадена традиция", каза Даниил. Той уточни, че целта на шествието не е да се противопостави на „София прайд" или някой да бъде заклеймен и посочен с пръст. „Целта на нашата инициатива е приобщаването на всички човеци към божествения живот, към който всички сме призвани", каза в заключение патриархът.

Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство започнаха в 17:30 часа днес на пл. „Св. Неделя".

За първа година в традиционното шествие за семейството участва и гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част.

Шествието ще се движи по маршрут от 18:30 ч. до 20:00 ч.: пл. „Св. Неделя" – бул. „Витоша" – ул. „Солунска" – ул. „Ангел Кънчев" – ул. „Княз Александър I" – бул. „Цар Освободител" – ул. „Георги С. Раковски" – ул. „Оборище" до пл. „Св. Александър Невски", където ще завърши с концерт.

От 20:00 ч. до 22:00 ч. ще се проведе концерт, посветен на „Месеца на семейството", на сцена, изградена на пл. „Св. Александър Невски".

Събитието се осъществява по инициатива на неправителствени организации, с подкрепата на Софийската света митрополия

В петък от "Прогресивна България" изявиха подкрепа за "Шествие за семейството". Зам.-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев изчете в Народното събрание декларация, в която се посочва, че: "опазването на традиционното семейство е стълб на националната сигурност".



"Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков "Шествие за семейството" СНИМКА: Георги Палейков