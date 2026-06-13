Ген. Златан Стойков: Да създадем фонд „Военни паметници и мемориали", за да съхраним паметта на предците

Предлагаме проект за създаване на Фонд „Военни паметници и мемориали“, за да увековечим паметта на нашите предци. Крайно време е това да се случи, надеждата ни е в министъра на отбраната Димитър Стоянов. Това каза за БТА генерал Златан Стойков, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) след 11-ия конгрес на Съюза, който се проведе в Националния военен клуб в София, информира БТА.

Според Стойков трябва да имаме една военно-патриотична организация, а не, както сега – над 50. По неговите думи министерството трябва да отделя от фонда си за финансиране на тази организация.

Решенията, които приехме на 11-тия конгрес, се базират на основните насоки и програмата, която приехме на 10-тия, и ще работим да затвърдим каквото сме изпълнили от нея, обясни Стойков.