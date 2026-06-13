Намериха изчезналия лекоатлет Живко Виденов

Лекоатлетът Живко Виденов е бил намерен и се намира в добро състояние. Това са съобщили близките на легендарния лекоатлет на председателя на Федерацията по лека атлетика Илиян Пищиков, каза за "24 часа" Пищиков.

По-рано днес сестрата на Виденов - Диана Тодорова, написа във фейсбук профила си, че брат й е в неизвестност от четвъртък, когато за последен път е бил видян, когато е присъствал на събитие на федерацията в Парк-хотел Москва в столицата. Тя призоваваше всички, които са го видели след това да дадат информация.

Пищиков отказа да даде повече подробности.