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Починал е един от пострадалите в катастрофата, затворила пътя Казанлък - Габрово

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Починал е един от пострадалите в катастрофата, затворила пътя Казанлък - Габрово. Снимка: Pixabay

Починал е единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък - Габрово. Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, съобщи БТА. Починалият е единият от мотоциклетистите – на 52 години. 

По-рано днес от полицията съобщиха, че инцидентът е настъпил около 17,50 ч между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж и два мотоциклета, управлявани от мъже на 52 и на 53 години и че са пострадали водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотоциклет.

Въведен е обходен маршрут през град Шипка, а трафикът се регулира от полицейски екип.

Починал е един от пострадалите в катастрофата, затворила пътя Казанлък - Габрово. Снимка: Pixabay

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