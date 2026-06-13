Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

В един град всички сме свързани

Кметът на София Васил Терзиев призова за толерантност, взаимно уважение и преодоляване на разделението в уикенд, изпълнен с множество и разнородни мащабни публични събития в столицата. В своето обръщение столичният кмет подчерта, че силата на София се крие именно в това, че тя е споделен дом за всички нейни жители. Това съобщиха от пресцентъра на Столична общи

"Градът ни е изпълнен с различни събития този уикенд. Където и да сте избрали да отидете - на азиатският фестивал, на Прайда, на Похода за семейството, правите този избор, за да сте сред свои." Васил Терзиев отбеляза, че независимо къде са избрали да отидат хората, те правят този избор с желанието да бъдат сред свои.

„Истината е, че независимо дали разбираме или харесваме избора на другия, никой няма да изчезне. И вместо да отричаме инакомислещите, можем да положим усилия да ги разберем. Ако не можем да ги разберем – поне да изберем да не ги мразим", заявява кметът на София.

"В един град град всичко е свързано и всички сме свързани." По думите му основната отговорност на институциите и на обществото е да работят заедно за София, в която има място за децата ни такива, каквито са – с техните автентични идеи, нужди и мечти, и с правото им също да бъдат сред свои.