Заловените край Бургас мигранти са прекарали между 8 и 10 дни в гората, докато чакали трафикант да ги изведе от района. По техни разкази през последните три дни останали без никаква храна и били принудени да се хранят с плодове и дори трева, а жаждата си утолявали с вода от блата и реки, съобщава Нова тв.

Общо 33 нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота на входа на Бургас. Групата е открита в жълт микробус със софийска регистрация, спрян за проверка на контролно-пропускателния пункт край квартал „Крайморие". Според първоначалната информация водачът на превозното средство също е бил сред пътниците.

Чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, били в крайно изтощено състояние при задържането им. Заради тежката дехидратация и изтощение четирима от тях са транспортирани до УМБАЛ-Бургас.

„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата", обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

По думите му най-малкият от пациентите е на 16 години, а останалите са на възраст между 22 и 25 години. Заради езиковата бариера в болницата е бил осигурен преводач.

Останалите задържани мигранти са били отведени в центъра за временно настаняване на бежанци край Бургас. Пунктът при „Крайморие", където е спрян микробусът, е изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при преследване на автобус с мигранти.