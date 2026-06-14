Стефан Бакалов: Нараства трафикът на наркотици чрез пощенски пратки, поръчани онлайн

Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчани онлайн, се увеличава и не е от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната. Тези пратки пристигат от ЕС от различни спедиторски пратки, на ден пристигат стотици хиляди, да ги проверим всичките, е невъзможна мисия и нашите усилия са насочени към друга посока - предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска.

Това заяви Стефан Бакалов, зам.-директор на агенция "Митници" пред Нова тв.

"Полагаме усилия за модернизиране на системите за анализ на риска, ползваме ИИ в някои от новите проекти, които се правят в момента, готвим нов софтуер", каза още Бакалов.

По думите му анаболни стероиди в лекарствена форма от Турция били тенденция, предназначени били за Западна Европа основно с оглед разликата в пазара, но става въпрос за черен пазар.

По отношение на операция "Хидра" - мащабна акция на Агенция "Митници", ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тийнейджъри, Бакалов каза, че сайтовете и хората, които стоят за тях са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. "Всеки един сайт, който бъде установен ще бъде затворен и се затваря", увери зам.-директорът и добави, че продажбите на наркотици онлайн е главно предназначен към тийнейджъри, защото те основно се помещават в дигиталното пространство и им е много по-лесно да си вземат наркотици от там, а не от улицата.

"От началото на годината имаме повече случаи за задържани за наркотични вещества, най-големият натиск е на границата с Турция в двете посоки. Освен трафикът с малките пощенски пратки, транзитния трафик е основен наш приоритет", каза още Бакалов.

А най-голямото предизвикателство, според него, било липсата на служители, специализирани за наркотрафик.