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12 кметове се избират днес

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Частични местни избори за кмет има днес СНИМКА: Георги Палейков

12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. Вот се провежда и за кмет на район „Средец" в София.

Сред местата с частични местни избори е сливенското село Чинтулово. Четирима кандидати ще се борят за кметския пост, издигнати от ГЕРБ, „Възраждане", „БСП – Обединена левица" и „Левицата".

Право на глас имат 1026 избиратели, които упражняват вота си в една избирателна секция.

За да не се струпват хора пред изборното помещение, е въведен и пропускателен режим. Така избирателите се допускат поетапно до секцията през целия изборен ден.

Изборният процес към момента протича спокойно под наблюдението на полицията и изборната администрация, съобщава bTV. 

Навсякъде в населеното място има полицейски екипи, а дори пейките в централните части на селото са облепени с полицейски ленти и са забранени за ползване. По информация на униформените мярката е въведена, за да не се събират хора на групи и да не се допуска влияние върху вота.

Частични местни избори за кмет има днес СНИМКА: Георги Палейков

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