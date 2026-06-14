Фермери: Над 80% от реколтата от ягоди, малини и къпини е унищожена

В разгара на сезона на ягодите, малините и къпините, над 80% от реколтата в Северна България се оказа унищожена. Най-засегнати са районите на Търговище и Разград, които се смятат за Меката на ягодоплодните у нас с около 6000 декара насаждения. Причината е мощна градушка, паднала точно преди една седмица, оплакват се фермери.

Край град Попово картината е отчайваща. Валентин Драганов, който от 15 години отглежда предимно ягоди и малко малини, отчита почти тотална щета на своите близо 60 декара. На пръв поглед полето изглежда добре, но при вглеждане се вижда, че плодовете са фатално наранени. До 6 юни всичко е вървяло по план с обещания за големи добиви. Тогава обаче над района се изсипват 30-40 литра дъжд само за 20 минути, придружени от интензивна градушка с големината на лешник.

Леденият порой буквално е покрил насажденията. „Ето ягодките на зелено как са наранени. Това потенциално, като започне да зрее, изгнива. 85% от плода е с нанесени щети. Насажденията може би се движат долу-горе в същите проценти", обяснява земеделският производител пред Нова тв.

В момента Валентин и наетите от него работници са на полето не за да прибират здрава продукция за пазара, а за да чистят. Ако изгнилите плодове не бъдат премахнати, насажденията ще пострадат трайно. „Берем и ревем - това е факт. Берем и изхвърляме. Няма какво да отделим. Всичко е наранено и мухлясва", споделя с огорчение Драганов, докато прави почистване на полето, за да спаси реколтата поне за догодина.

Земеделците в района се чувстват безсилни пред природните стихии. В тази част на България няма изградени противоградни площадки. Фермерите се опитват да покриват полетата с мрежи за своя сметка, но признават, че няма особена полза и не успяват да опазят труда си. Застраховките също не се оказват спасение. По думите на Валентин, условията са такива, че „трябва да се сцепи земята и да изчезнат въобще ягодите", за да получат стопаните някакво обезщетение.

Тежката ситуация логично поставя под въпрос присъствието и цената на българските ягоди на пазара тази година. Преди унищожителната градушка изкупната цена на едро е била паднала до 1,30 евро за килограм. Сега обаче остава съвсем неясно с колко ще поскъпне малкото оцеляла родна продукция.