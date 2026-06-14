Надежда Нейнски: Блъф е, че ще се местят US самолетите от летището в София

Ние не даваме, а продаваме на Украйна - безвъзмездната помощ минава през европейски фондове и България получи за старото си оръжие над 200 млн. евро. Не очаквам и да спрем да изнасяме, защото в момента военните заводи продължават да произвеждат и изнасят. Както и не очаквам военните самолети да бъдат преместени от София. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в "Тази неделя" по bTV.

Има поредица от несъстоятелни твърдения - първо, че ако не ни махнат визите, сме щели да махнем самолетите, после, че щели да останат само още месец, сега пък, че щели да се местят на военно летище. Възможността да са зареждат тези самолети цистерни и капацитетът като логистика на други летища е ограничен и знам това, тъй като като служебен министър съм запозната с темата, коментира Нейнски. И бившият президент летец трябва да го знае,

Вероятно този блъф е за вътрешнополитическа консумация, заключи тя. Или онова, което те наричат "Ние се опълчваме", само че произтичат единствено имиджови щети, допълни бившият първи дипломат.

ЕС не е бил уведомен за тази находчива идея да се спре помощта за Украйна и на практика така се създава усещането, че страната ни се отделя от европейския консенсус, посочи първата щета. Същото било по отношение на НАТО, който вече гледа подозрително към ажиотажите. Предстоят Европейски съвет и среща на НАТО в Анкара, където премиерът Радев трябва да обясни новите си идеи за приключване на войната в Украйна и "прагматичния реализъм". Самата Русия казва, че решенията ще се търсят на бойното поле, напомни Нейнски.

Играе се с общественото мнение, създава се усещането, което Русия приветства - че България е разколебана и има пробив в единството на ЕС, обобщи тя.

Нашите военни заводи работят 24/7, абсолютно продаваме на Украйна, още повече, че индустрията ни произвежда оръжие от руски тип и особено в началото на войната това им бе изключително необходимо. И военният министър каза, че няма да се спира с производството и износа, допълни Нейнски.

Не съм видяла нотата, но работа на посланиците е да се интересуват от обстоятелствата при изгонване на граждани на съответната държава - така тя коментира намесвала ли се е посланичката на Украйна по случая с КУБ и незаконния град във Варна. Смехотворно е да се твърди обаче, че може да се месиш на службите, все едно аз като посланик в Турция да се бях намесвала на тяхното разузнаване, каза дипломатът.

Кой ще предоговаря от българска страна договора с "Боташ", който никой не е виждал, попита бившият служебен външен министър. Онези, които го сключиха и България е на загуба, сега ще трябва да преговарят за всеобхватно енергийно споразумение с турската страна - подозрителна съм към способността им да защитят интереса на страната ни, заяви Нейнски. Първо трябва да се формулират националните ни интереси, Радев не казва какви са ни намеренията, допълни тя.