Любомир Каримански: Европейска държава възразява, че не само българите пишем на кирилица

"Не е забрана, има възражение от една от страните. Ние не може да искаме всичко да бъде ясно и прозрачно. Не бива да влияем на процедурата. Явно една от страните има възражения, че и други държави пишат на кирилица, затова не може да обявим, че това е българската азбука". Така Любомир Каримански от управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) коментира новината, че държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни пред БНТ.

"Наистина има много извори, в които се споменава кирилицата като българската азбука, кирилицата е изключително добре направена в добър стил. Ние трябва да си защитим българската азбука", добави той.

"Ние имаме ясна позиция, че това е монетата, която предлагаме. Просто трябва да направим една обща позиция, всички институции и да я защитаваме", добави той.

"Банките имат достатъчно гъвкавост да предлагат различни продукти. Така че по-скоро да гледаме публичните разходи. Когато говорим за свръхдефицита, да погледнем действията на бивши финансови министри", завърши Каримански.