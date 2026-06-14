Илин Димитров: Има отлив на германски и румънски туристи

Има две обществени поръчки, едната е за печатни материали, а другата е за обследване на сайта за около 700 хил. евро, обяви министърът.

В момента курортите ни са готови, подредени, очакват туристи, а туристи няма. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той цитира и статистика на Евростат от преди няколко дни по отношение на това къде се намирала България. "Намираме се на последно място от ЕС. Оказва се, че България има спад от минус 4%", обясни министърът.

"Много е тревожно и това е резултат от работата на министерството за миналата година. Основният отлив е на германския и румънския пазар", обясни министър Димитров. Той добави, че през октомври 2025 г. имало нарушени отношения между няколко играча на пазара. Министерството обаче "имало много интересен фокус". Занимавало се с принтиране на снимки и поставянето им във фоайето, което струвало 48 хил. лева. 41 лева пък е струвал болтът, с който са закачала една снимка. 540 хил. лева пък струвало излъчването на клипове на фасада на сграда. Имало 14 души, които са съветвали министерството.

"Когато хотелиерите питат къде са германците, можем да им покажем снимките", коментира министър Димитров.

При румънските туристи спадат бил минус 16%.

Министерството спонсорирало събития с картофи, хвърчила и други подобни. Министърът получил два списъка, единият от които бил с 36 събития, като самата дирекция, която се занимавала с тях, предложила да ги прекратят, защото нямало ефективност.

"Не съм прокурор, изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата. Нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно", коментира още той.

И добави: Има две обществени поръчки, едната е за печатни материали, а другата е за обследване на сайта за около 700 хил. евро.

"Вместо да харчим пари, дайте да доведем малко туристи. Купонът свърши, както казват военните и в склада няма", каза министър Димитров.

Според него "туристическият бранш е мъдър, ще се справи, въпреки скритите фактури. "Само в министерството на туризма имаме проектни предложения за 30 млн. И сега трябва да отида при Гълъб Донев и да му кажа: Дай ми 30 млн.", описа ситуацията министър Илин Димитров.

По отношение на Евровизия той коментира, че трябва да се представим максимално достойно. "Ще има над 1000 журналисти и трябва да им покажем красотата на България", увери той.