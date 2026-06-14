Пиян се съблече гол на улицата в Асеновград, нахвърли се с обиди срещу полицаи

"Боклуци, аз ви плащам заплатите", казал той на униформените

Глоба от 70 евро по Указа за борба с дребното хулиганство отнесе мъж от Асеновград, съблякъл се гол на улицата в нетрезво състояние и отправял обиди към органите на реда и съседите си.

Непристойните действия станали на 10 юни около 14 часа. Мъжът изпил около 200 г ракия, а след това се съблякъл чисто гол и излезнал на улицата пред дома си. Там започнал да вика на висок глас и да обижда съседите си. На адреса пристигнал автопатрул с двама полицаи, които го заварили в двора му и го помолили да се облече. Той отказал, започнал да ги обижда и да се държи арогантно. Обидил ги с думите: "Боклуци, аз ви плащам заплатите". Тогава ситуацията ескалирала и последвало задържането на пияния. В ареста му бил съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство.

Магистратите взели предвид това, че мъжът не е осъждан и няма постоянна работа и трудови доходи и преценили, че най-справедливото наказание в случая е глоба от 70 евро по УБДХ.