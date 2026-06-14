Изкарват тежките камиони с фракция за магистрала извън село Михалци

Вслушваме се в исканията на част от жителите на село Михалци за отвеждане на тежкотоварния трафик извън селото. И ще предложим алтернатива. Това написа във фейсбук кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов след протест на местните срещу камионите, които разбиват пътищата им.

"Камионите, които идват от кариерата край с. Вишовград, ще се насочват по ново трасе, което заобикаля село Михалци. За това в момента изработваме нужните документи - трябва да е нормативно издържано" - посочва кметът.

Процедурата обаче ще отнеме време, включително и за изграждането на новото трасе, което фирмата се е ангажирала да изпълни за своя сметка.

"Подчертавам, че причината досега да не е разглеждан алтернативен вариант е, че на среща в Община Павликени през 2025 г. всички заинтересовани страни се съгласиха за трасе през селото, което е удачен вариант. Насреща имахме ангажимент от страна на фирмата, че улица „47-ма" и участъкът на "44-та" към края на селото ще бъдат асфалтирани за сметка на фирмата, а Общината ще подмени водопроводната тръба след като отминат зимните месеци", продължава инж. Манолов.

Кметът посочва, че има входирано заявление в общинска администрация за дарение от фирмата, както и готов вече частичен проект и сметка за водопровода. Решението е надлежно протоколирано след срещата.

"Сега този вариант отпада по настояване на жители на селото и ще се насочим към алтернативното трасе.

Когато то е готово за преминаване на тежкотоварни автомобили, фирмата ще изпълни изкърпване на увредените участъци от сегашното трасе на преминаване през селото", уточнява инж. Емануил Манолов.