Преглеждат безплатно за туберкулоза в Кюстендил през идната седмица

Седмица на отворените врати за туберкулоза ще проведе пневмофтизиатричното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Никола Василиев" в Кюстендил в периода от 15-и до 19 юни. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града. Инициативата ще се осъществява всеки ден от 10 до 16 часа, съобщиха от лечебното заведение.

В рамките на кампанията гражданите ще могат да преминат безплатно скрининг за риск от туберкулоза чрез попълване на анкета, консултации със специалисти, прегледи и допълнителни изследвания за лица със съмнение за заболяването, уточнява БТА.

От РЗИ допълниха, че инициативата е част от усилията за ранно откриване и превенция на туберкулозата и е насочена към всички желаещи жители на областта. "Седмица на отворените врати" и безплатни прегледи за туберкулоза имаше и през март, по повод Световния ден за борба с туберкулозата.