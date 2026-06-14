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5-годишно дете е с множество хематоми след системен побой

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Петгодишно дете от врачанското село Баурене е станало жертва на домашно насилие. Сигналът е подаден на 13 юни от дежурен лекар в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. При прегледа на малолетното дете медиците са установили видими следи от нанесен побой и телесна повреда.

При извършените процесуално-следствени действия е изяснено, че насилието е упражнявано системно в периода от 15 май до 13 юни 2026 г. в софийското село Новачене. Вследствие на това детето е получило множество хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването е започнало с разпит на свидетел и се води под строгия надзор на Районната прокуратура в Монтана.

Работата на институциите по изясняване на всички обстоятелства около престъплението продължава, съобщава Нова тв. 

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