Полицията в Благоевград: Взети са мерки за установяване на местата за нелегални гонки

Взели сме всички мерки за установяване на местата, за които е получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори, каза пред журналисти директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград ст. комисар Илия Тупаров. Той допълни, че на тези места са заложени и камери за отчитане на скоростта, има и усилени наряди. Тупаров обобщи информация от провеждани всекидневни специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение в района на Благоевград, където действията на полицейските служители продължават.

На въпрос има ли сигнали за гонки, които се провеждат в градовете, ст. комисар Тупаров отговори, че на този етап няма. Преди няколко месеца е получен подобен сигнал за частен имот в Петрич. След това лицата са предупредени, а собственикът е ограничил достъпа до мястото, където се провеждат гонките, каза директорът на полицията в Благоевград. Ст. комисар Тупаров каза още, че установяването на гонките става след получени сигнали от граждани, както и от полицейски патрули, които обхождат местата, които предразполагат извършване на гонки.

Мерки са предприети и по отношение на лица, които притежават шофьорски книжки, издадени от Чехия, Кипър и Англия. Направена е организация със сектор „Икономическа полиция" и сектор „КАТ – Пътна полиция" за установяване на лицата, които са подали заявление за подмяна с българско свидетелство за правоуправление, каза Тупаров, цитиран от БТА.

Ние не можем да откажем тази услуга, но извършваме проверка, като се прави запитване през дирекция „Международно оперативно сътрудничество", за да се установи къде е положен изпитът за правоуправление, действително лицето притежава ли годно свидетелство, както и дали има диплом за завършено образование, поясни директорът на полицията в Благоевград. По негово разпореждане служителите на „КАТ – Пътна полиция" изискват от лица, които подават заявление за получаване на българско свидетелство за правоуправление на моторно превозно средств, диплом за завършено образование. Целта е да се види дали лицето е грамотно, защото по думите на ст. комисар Тупаров в повечето случаи това са лица от малцинствени хора, които закупуват шофьорски книжки от посочените страни и които са едни от най-честите нарушители на Закона за движение по пътищата.

От статистическа гледна точка от 2022 г. до момента лицата, подали заявление за подмяна на шофьорските книжки с български, са 78. Но това са данни само за подалите заявления, тези, които не са подали, предстои да се установяват. Разпоредено е при спиране на водач, който представи шофьорска книжка, издадена извън страната, да се извършва проверка и да се докладва на съответната районна прокуратура с оглед установяване годността на представеното свидетелство за управление, каза още Тупаров.

Директорът на полицията в Благоевград коментира и регистрираните в последните дни няколко тежки пътни инцидента и отправи апел към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувства добре здравословно или не са отпочинали. Той каза, че един от инцидентите на територията на областта през вчерашния ден е при случай на шофьор, получил масивен инфаркт в движение, а при настъпилото пътнотранспортно произшествие има и ранен. Преди два дни в Сандански е имало подобен случай.

Вчера стана тежък инцидент в района на симитлийското село Градево, където водачката, която явно е отклонила вниманието или е задрямала, предизвика пътнотранспортно произшествие, каза още Тупаров.

По отношение на безопасността на движението той допълни, че през почивните дни има изведени усилени наряди на територията на областта, като има установени нарушители на пътя, които имат повече наказания.