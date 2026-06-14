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В село Градище, община Левски, избирателната активност е 13,78 процента

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Избори СНИМКА: Георги Палейков

Нормално протича изборният ден в село Градище, община Левски, където жителите гласуват за кмет. Това съобщи БТА, като се позова на председателят на Общинската избирателна комисия Донка Енчева.

И в двете изборни секции гласуването върви нормално както с хартиени бюлетини, така и с машини, допълни тя.

Избирателната активност към 11:00 часа е 13,78%, което означава, че своето право на глас са упражнили 108 души.

Избирателите в селото са 771. Изборният ден ще продължи до 20:00 часа.

До частичните местни избори за кмет на кметство в село Градище се стигна, след като през януари почина избраният на местните избори през 2023 г. кмет Стефан Стефанов.

Избори СНИМКА: Георги Палейков

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