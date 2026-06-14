Над 20 на сто е избирателната активност към 11 часа на частичните избори за кмет на село Бъдеще

Към 11 ч. избирателната активност в старозагорското село Бъдеще е малко над 20 на сто на провежданите частични местни избори за кмет на кметство в старозагорското село Бъдеще. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова. Тя обобщи, че от имащите право на глас 300 жители на населеното място до момента до урната са отишли 64 души.

Регистриран е един кандидат за кмет в Общинската избирателна комисия, посочват от БТА.

До изборите се стигна след решение на комисията от 13 февруари, с което беше анулирано издаденото удостоверение за кмет на Иванка Иванова и пълномощията ѝ бяха предсрочно прекратени.