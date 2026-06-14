В село Подайва са гласували 17.28% от избирателите към 11 ч.

Изборният ден за кмет на кметство в исперихското село Подайва протича нормално. Своя вот към 11 часа са упражнили 17,28 процента от имащите право на глас, съобщи БТА, като цитира зам.-председателят на Общинската избирателна комисия в Исперих Джанан Родоплу.

До урните са отишли 243 избиратели от общо 1406. Те гласуват в три секции, една от които е подвижна. Родопплу добави, че към момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности в изборния ден.

Кандидатите за кмет на Подайва са трима - Керим Ахмед, Февзи Халил и Мехмед Хасан. До частичния вот в исперихското село се стигна след кончината на избрания кмет Заид Кадир.