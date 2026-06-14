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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23039112 www.24chasa.bg

Добруджанци тръгнаха към Египет и Тунис

Дияна Райнова

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Желаещите за екскурзии в чужбина намаляват в Добричко. Снимка: Архив

Въпреки повишаващите се цени и несигурността в международната обстановка, добруджанци тръгнаха на почивки в чужбина, отчитат туроператори. „Тунис е топ дестинация, курортите в Турция също не изпадат от класацията, въпреки че там почивките са с по-високи цени. Записванията за Египет продължават", казва Зорница Рашева, мениджър в туроператорска фирма в Добрич. Гърция продължава да е сред избираните места за почивка, добавя тя. "Предпочитани от добруджанци са основно островите – Корфу, Левкада, Закинтош. Те са и финансово по-достъпни", обяснява Рашева. Туроператори признават, че почивки и екскурзии са поскъпнали с 10 процента.

„В последно време нараства интересът към курорти в Албания. Започва да се забелязва интерес към Черна гора. Южна Италия – Сицилия и Сардиния, също са предпочитани за почивки", обяснява Рашева.

„Няма отлив от клиенти за почивки през лятото. Когато ги изслушваме, оставаме с впечатлението, че българите смятат, че почивката на нашето море им се струва скъпа, затова предпочитат да дадат тези пари за почивка в чужбина", добавя Рашева. „Продължават да се търсят и уикенд екскурзии – в Румъния, както и в България – в Балкана, в Северозападна България – Белоградчик и др.", каза още тя.

Желаещите за екскурзии в чужбина намаляват в Добричко. Снимка: Архив

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