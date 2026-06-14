Бащата на детето, чието колело беше прегазено заради шепа череши: Шофьорът не се извини

Ние не осъждаме човека, а неговите действия. На следващия ден той се обади не, за да поиска извинение и да попита как е дъщеря ми. Той каза – искам да предложиш ти нещо. След отказ от моя страна той затвори телефона и нямам информация къде е този човек и какво се случва с него. Това разказа бащата на детето, чието колело беше прегазено заради шепа череши – Цветко Цветков пред bTV.

В софийското село Лесново обявиха, че организират протест срещу агресията. Повод е скандалът, при който шофьор прегази детско колело заради череши, откъснати от близко дърво.

За случилото се стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта.

Повечето хора, дошли на протеста, бяха родители със своите деца.

Десетки хора са се свързали с бащата на детето и са поискали да подарят колело, така че то вече има чисто нов велосипед.

Два дни след инцидента бащата на момичето разказа отново как се е стигнало до конфликта. По думите му той и дъщеря му били на разходка с велосипеди, когато спрели до череша край пътя, за да може детето да си откъсне плодове.

„Качих дъщеря ми на раменете си, за да си набере малко череши. Тогава мъжът спря с автомобила си и започна да присветва с фаровете. Извадих телефона си, защото усетих, че може да последва конфликт. В следващия момент той даде рязко газ и прегази велосипеда на детето", разказа бащата.

От Районното управление в Елин Пелин съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Извършителят е бил установен и разпитан.