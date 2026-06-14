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Нова детска площадка радва децата във великотърновския квартал „Зона Б"

Дима Максимова

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Ново пространство за игри и забавления на децата е оформено в кв. "Зона Б" във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Ново пространство за игри и забавления на децата е оформено в кв. "Зона Б" във Велико Търново. Готова е детската площадка, изградена в междублоковото пространство на улица "Тодор Иванов".

Поставени са нови уреди, ударопоглъщаща настилка, пейки и съдове за смет, посочват от местната администрация.

Нова защитна настилка е положена и на детската площадка на ул. "Колю Гайтанджията" в кв. "Варуша".

Община Велико Търново продължава с обновяването на детските зони, както увеличаването им. В последния месец бяха реновирани пространства в парковете „Света гора", „Габровски", „Дружба", в кв. „Колю Фичето" – ул. „Полтава", „Картала" – ул. „Алеко Константинов" и др.

Ново пространство за игри и забавления на децата е оформено в кв. "Зона Б" във Велико Търново

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