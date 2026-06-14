Станимир Хасърджиев в позиция: Излязох на свобода срещу 60 000 евро

Не съм спирал лечението си, повече от 10 години се боря за живота си, пише той по повод на обвинението, че е спрял да приема медикамента за ХИВ и е изложил на риск здравето на свой сексуален партньор

Подсъдимият по 4 обвинения д-р Станимир Хасърджиев от седмица вече е на свобода. Той сам съобщи, че съдът му е променил мярката за неотклонение в парична гаранция в размер на 60 000 евро. Сумата била събрана от приятели и близки. Промяната на мярката беше решена от Софийския районен съд преди месец, но прокуратурата обжалва.

Доскрошният защитник на пациентските права, който през октомври миналата година беше задържан заради гаври с 20-годишен младеж, изпрати позиция до медиите. Той беше задържан през октомври заедно с актьора Росен Белов, моделът Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски. Четиримата са подсъдими по общо 18 обвинения, а делото им върви при закрити врата в Софийския районен съд.

"След близо осем месеца в ареста миналата седмица излязох на свобода под безпрецедентно висока гаранция от 60 000 евро, събрана с огромно усилие от моите близки, приятели и хора, които не ме изоставиха. Благодаря на всеки, който помогна на мен и семейството ми в този тежък момент. Без тази подкрепа аз нямаше да имам шанс отново да говоря със собствен глас", пише в позицията си д-р Хасърджиев.

"Не се признавам за виновен по нито едно от повдигнатите ми четири обвинения. Срещу мен беше изграден публичен образ на вече осъден човек, докато аз бях държан под ключ и без реална възможност да се защитя", казва още той.

Хадържиев твърди, че не е блудствал с 20-годишния Георги Георгиев. "Обвиняват ме в блудство с лице, по отношение на което според съдебномедицинските данни не са установени следи от сексуално насилие. Удобно беше прикриван и фактът, че това лице е рецидивист, многократно осъждан за насилствени грабежи както в България, така и във Великобритания", твърди Хасърджиев.

Той отрича и да има нещо общо с дрогата, открита в дома му. Преди време разследващите съобщиха, че у Хасърджиев е открит изключително опасния наркотик G, известен още като наркотикът на изнасилвача. Поръчван бил по интернет. Познати на бившия защитник на пациентските права също казаха за неговата зависимост. Самият Михайлидис другият подсъдъм, че там често ставали шумни купони с дрога, същото твърдят и съседи. Хасърджиев обаче отрича.

"Повече от двадесет години работя с хора в тежки житейски и здравни ситуации, включително с хора със зависимости. Именно тази част от живота и работата ми беше изопачена и използвана срещу мен", казва той.

Хасърджиев се спира и на другото обвинение, а именно, че въпреки че е носител на ХИВ е спрял лечението си и не е предупредил за инфекцията човек, с когото е имал сексуален контакт.

"Особено тежко приемам публично разгласените внушения, че съм действал злонамерено по отношение на собственото си здраве и на други хора. Това е недопустимо, противозаконно и дълбоко стигматизиращо", пише той. И признава, че от повече от десет години "водя собствена битка за здравето си и ако тези обвинения бяха верни, аз отдавна нямаше да бъда жив".

"Превърнаха личния ми живот, сексуалността ми, кореспонденцията ми и личните ми снимки в медиен скандал, за да се произведат сензация, морално заклеймяване и омраза към общността, към която с гордост принадлежа", казва още той в позицията си.

Хасърджиев отново повтаря защитната си теза, че действията срещу него започнали, след като представил в прокуратурата доказателства за документни и финансови престъпления, по които имало данни, че е замесено и лице, заемало в миналото висши постове в здравната система. По тази преписка обаче нямало ясен резултат, а срокът ѝ продължавал да се удължава. Това "съвпадение по време било твърде сериозно, за да бъде подминато без въпроси".

"Най-тежкото е, че станах жертва едновременно на престъпление, на институционално бездействие и на медийно заклеймяване. Вместо защита получих обвинения. Вместо презумпция за невиновност получих публична присъда от хора, които не зачитат закона в желанието си за израстване в йерархията. Вместо човешко отношение получих разгласяване на лични данни и унижение в момент, когато бях физически лишен от възможността да се защитя", пише още той.

Хасърджиев завършва позицията си с думите, че ще се защитава пред съда, но нямало да мълчи, когато срещу него се внушава виновност и когато се подменяли фактите.