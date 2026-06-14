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Димитър Ганев: Местните избори ще са решаващи за бъдещето на „Прогресивна България"

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Димитър Ганев КАДЪР: NOVA

Местните избори ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на „Прогресивна България". Ако партията успее да изгради силни позиции в местната власт, това може да й осигури по-стабилни политически перспективи. Това заяви политологът Димитър Ганев пред БНР. 

Като пример Ганев посочи ГЕРБ, която е съхранила влиянието си през годините именно благодарение на силното си присъствие в общините, за разлика от НДСВ, която не успя да изгради подобна структура.

Според Ганев е почти сигурно, че вотът ще стигне до балотаж. За избор на президент на първи тур е необходима избирателна активност над 50%, или около 3,3 милиона гласоподаватели.

"За да излязат толкова хора, трябва нов политически субект, който да предизвика цунами", заяви Ганев.  

Политологът коментира и действията на „Прогресивна България", като отбеляза, че формацията се опитва да намери баланс между управленските решения и обществените очаквания. Според него непопулярните мерки следва да бъдат предприети сега, вместо проблемите да бъдат отлагани чрез натрупване на нов дълг.

Ганев направи и паралел с развитието на българската партийна система през последните десетилетия. По думите му след края на двуполюсния модел се наблюдават приблизително десетгодишни политически цикли, свързани с възхода на различни лидери и формации – от НДСВ на Симеон Сакскобургготски до ГЕРБ на Бойко Борисов.

Димитър Ганев КАДЪР: NOVA

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