Започна петиция за възстановяването на Централната минерална баня в София

Петиция с настояване столичната Централна минерална баня да бъде възстановена в целия ѝ обем, като термален център с балнеолечебен център и минерална баня за широко обществено ползване, започнаха граждани. Членове на гражданската инициатива се събраха пред сградата на банята, където организираха водосвет за минералните води на България и концерт на доброволци и деца от музикална група.

Подписи ще се събират през следващите три месеца и който желае, може да се включи, каза Ваня Кашлакева от инициативата, цитирана от БТА.

Предназначението на обществената сграда е сменено, а минералните бани са бани - не трябва да бъдат променяни, допълни Кашлакева. Според нея промяната някога може би е била подходяща, но вече не е и предназначението трябва да бъде сменено отново. Минали са 10 години, откакто половината от сградата се ползва като музей, а от 10 години чакаме втори етап - активното присъствие на минералната вода в банята, каза още Ваня Кашлакева.

По нейните думи бившият главен архитект на София Петър Диков на 12 юни е заявил желание минералната вода да бъде използвана за отопление. Кашлакева каза, че са притеснени, че този ресурс отново ще бъде пренасочен в грешната посока.

Ваня Кашлакева допълни, че годишнината на Централната минерална баня София се отбелязва на 13 май, а за днешния 14 юни се счита, че е Международният ден на минералната вода и минералната баня, тъй като на тази дата в Сиракуза Архимед се е потопил във ваната.

БТА припомня, че миналата година кметът на Столичната община Васил Терзиев и Българската асоциация за термално наследство (БАТН) подписаха Меморандум за възстановяване на Централната минерална баня в София като общински термален градски център. По темата за минералната вода и термалното наследство на София трябва да има консенсус и да работим заедно, за да запазим тази даденост за следващите поколения, каза преди подписването на документа кметът Терзиев.