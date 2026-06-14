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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23039437 www.24chasa.bg

Откриха нива с канабис в Лиляново, има задържан

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Канабис СНИМКА: Архив

44-годишен мъж от санданското село Лиляново е задържан при специализирана полицейска операция срещу производството и държането на наркотични вещества, проведена в местността "Падовото", съобщиха от полицията.

При акцията, криминалисти от Районното управление в Сандански открили обособена нива, засадена с около 113 растения канабис. Мъжът бил заловен в момент, когато полагал грижи за насажденията. При опит да избегне ареста, той побягнал и изхвърлил чанта, в която впоследствие бил открит препарат за растителна защита.

В хода на разследването е извършена проверка и на обитавания от него адрес в село Лиляново. Там служителите на реда намерили чувал с препарат за растителна защита, както и две количества сух канабис около 6,95 грама в складово помещение и още около 3,80 грама в друго помещение. По случая е образувано досъдебно производство.

Канабис СНИМКА: Архив

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