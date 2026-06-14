Бойко Борисов: Очаквах, че Кандев, като каза А, ще каже и Б

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че България не е предоставяла безвъзмездно оръжие на Украйна

Когато се сменя министърът, се сменя и главният секретар. Аз самият бях разтревожен, но вече не съм. Очаквах, че Кандев, като каза А, ще каже и Б. Като го гледах как се разплака. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на партийна проява в Шумен относно оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев.

Той припомни собствения си професионален опит в системата на МВР: „Аз съм бил главен секретар".

По думите му не е разбрал причините за решението на Кандев да подаде оставка. „От това което чух, Демерджиев не го е гонил. А той се разрева", заяви Борисов.

"Така и не разбрах, Радев каза, че разговарял с него - лични причини. Ако са му забранили да качва в Тик Ток и това е причината му да напусне - не го разбирам", каза още Борисов.

"Това, с което партията ни се занимава в последно време е да обучава млади желаещи. Имаме преподаватели, в това число и аз. Идеята на всичко това е да обучим да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото при следващи избори. Да знаят, а не да се чудят кой ще стане министър, да се връщат катамарани и лодки", обясни той.

"Една част ще отидат в това правителство в сянка, да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник-кметове. И така в рамките на ГЕРБ ще си подмладим партията", добави Борисов.

Лидерът на ГЕРБ призова да се даде време на новото правителство. „Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс. Като една системна партия смятаме, че това е правилното", каза той.

Борисов коментира и предстоящото поемане на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро, като подчерта, че е запознат с отговорностите на управлението: „Три пъти съм бил премиер и съм носил отговорност", заяви той.

Радев е прав, Асен Василев ни качи на шейната, ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове, но Василев теглеше по 500 милиона, сега огромна възможност има да атакуваме Радев за тези дългове, но не е справедливо", обясни Борисов.

"10-12 години, когато ГЕРБ управляваше самостоятелно бяхме на излишък, малко минахме от излишък към дефицит в ковид кризата", припомни той.

"20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат - ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ", каза той.

По темата за военната помощ за Украйна той подчерта, че България не е предоставяла безвъзмездно оръжие.

„България не е дарявала оръжия. България продаваше оръжия, като член на Европейския съюз помагаме. Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, но помагаме на украинския народ, който бива бомбардиран", заяви лидерът на ГЕРБ.