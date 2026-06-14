Онкологичният център в Пловдив търси главна медицинска сестра

Документи се подават до 2 юли

Комплексният онкологичен център в Пловдив обяви конкурс за длъжността главна медицинска сестра.

Кандидатите трябва да притежават висше образование по специалностите "Медицинска сестра" и "Управление на здравните грижи", както и минимум пет години професионален опит в лечебно заведение. Сред изискванията е още да са вписани в Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Подборът ще премине на два етапа - проверка на подадените документи и събеседване с допуснатите кандидати. Те ще трябва да представят и проект на тема: "Организация на дейността за предоставяне на качествени здравни грижи, начини и средства за разширяване обхвата на здравните грижи през периода 2026 - 2029 г.". Проектите ще бъдат оценявани от комисия, назначена от управителя на лечебното заведение.

За участие в конкурса кандидатите трябва да подадат заявление по образец, професионална автобиография, копия от дипломите за необходимите образователно-квалификационни степени, документи за трудов стаж, медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост, удостоверение за членство в БАПЗГ, както и разработения проект. Той трябва да бъде представен както на хартиен, така и на електронен носител.

Документите се подават лично в запечатан плик. Върху него кандидатите трябва да посочат трите си имена, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Комплектът документи се приема в деловодството на Онкологичния на бул. "Васил Априлов". Срокът за кандидатстване е до 2 юли.