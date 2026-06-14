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34 с алкохол зад волана и 11 с положителни проби за дрога засякоха полицаи за ден

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Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

34 водачи са се качили се зад волана след употреба на алкохол – 22 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, 4 са отказали тестване, това сочат междинните резултати на МВР. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 11, трима са отказали тестване.

13715 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от полицията. Извършен е контрол на 17705 водачи и пътници. Съставени са 3995 фиша и 389 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

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