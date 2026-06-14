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Искат постоянен арест за насилник с трион, заканил се да убие жена си

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Съжителят насилник е в ареста за 72 часа СНИМКА: Пиксабей

38-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност за закана с убийство и причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие в гр. Сандански, съобщиха от Апелативната  прокуратура в София.

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за престъпления, извършени в условията на домашно насилие.

38-годишният К.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за две престъпления – закана с убийство и причиняване на телесна повреда.

В нощта на 13 юни в гр. Сандански обвиняемият се заканил с убийство на А.Н., като отправил заплахи срещу живота й, държейки в ръцете си трион. Заканата е била възприета от пострадалата и е могла да възбуди у нея основателен страх за живота й.

В хода на инцидента К.Д. нанесъл побой на жената, вследствие на който й били причинени множество порезни рани по различни части на тялото, както и хематоми, оток и зачервяване.

По делото са извършени оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, освидетелстване на пострадалата, изземване на веществени доказателства и други процесуално-следствени действия. Назначени са съдебномедицинска експертиза и експертни изследвания, относими към предмета на доказване.

С постановление на Районна прокуратура – Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с цел осигуряване явяването му пред съда. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане спрямо него на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването по делото продължава.

Съжителят насилник е в ареста за 72 часа СНИМКА: Пиксабей

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