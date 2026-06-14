Социалният министър разпореди проверка на условията, в които се отглежда дете в кв."Люлин"

Екипите на Агенцията за социално подпомагане да извършат проверка на условията, в които се отглежда дете в столичния квартал "Люлин". Това е разпоредила министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, съобщи самата тя в публикация във Фейсбук. Разпореждането на проверката е в резултат на сигнал, постъпил от медия.

Екип от социални работници ще провери всички факти и обстоятелства по случая. При необходимост ще бъдат сезирани и други институции, заяви министър Ефремова в социалната мрежа. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени след приключването ѝ.

Днес е извършена проверка по сигнал на медия, в дом в село до Костинборд, казаха за БТА от МВР. Направена е проверка от екип на Районното управеление в Костинброд и на адреса е установено, че живеят мъж, жена и дете, няма данни за насилие, няма подаден сигнал от майката, но социалните служби и МВР ще продължат да следят случая.