40% активност и спокоен изборен ден в село Чинтулово

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Около 40 процента е избирателната активност към момента в село Чинтулово, където си избират кмет, съобщиха от Секционната избирателна комисия пред БТА.

Спокойно протича изборният ден в село Чинтулово. В населеното място има засилено полицейско присъствие, като до момента не са регистрирани нарушения на обществения ред.

Част от жителите изразиха надежда за положителни промени след изборите, като посочиха като основни проблеми в селото липсата на водоснабдяване, улично осветление, озеленяване и контейнери за отпадъци, както и необходимостта от ремонт на уличната инфраструктура.

По отношение на изборния процес мненията сред местните жители са различни. Част от тях смятат, че честни избори няма никъде в страната. Други са на мнение, че настоящият вот протича честно и че реалната промяна зависи от осигуряването на необходимото финансиране за решаване на местните проблеми.

Областният управител съобщи за предприети засилени мерки за сигурност с цел гарантиране на нормалното протичане на изборния процес. За сигнали бяха разкрити денонощна телефонна линия и електронна поща.