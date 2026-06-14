Изследват водни проби след сигнал за измряла риба във Варненското езеро

От Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро, в района на пристанище "Леспорт". Това съобщават на сайта си от Министерството на околната среда и водите. Сигналът е получен в 16 ч. на 13 юни, след което е направена незабавна проверка.

При извършения оглед не са установени видими признаци на замърсяване на водите, както и промяна в техния цвят или мирис. Към момента не е установен и вероятен източник на замърсяване в района. Взети са водни проби за лабораторен анализ.

Басейнова дирекция "Черноморски район" продължава да наблюдава състоянието на водния обект и ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършените изследвания и предприетите мерки, пише БТА.