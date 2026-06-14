ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция е първият тим, който губи мач на световно с...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23040094 www.24chasa.bg

Изследват водни проби след сигнал за измряла риба във Варненското езеро

440
Измряла риба Снимка: Архив

От Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро, в района на пристанище "Леспорт". Това съобщават на сайта си от Министерството на околната среда и водите. Сигналът е получен в 16 ч. на 13 юни, след което е направена незабавна проверка.

При извършения оглед не са установени видими признаци на замърсяване на водите, както и промяна в техния цвят или мирис. Към момента не е установен и вероятен източник на замърсяване в района. Взети са водни проби за лабораторен анализ.

Басейнова дирекция "Черноморски район" продължава да наблюдава състоянието на водния обект и ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършените изследвания и предприетите мерки, пише БТА.

Измряла риба Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)