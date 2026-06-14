Малко над 35% е избирателната активност към 16 ч на частичните избори за кмет на село Бъдеще

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Избирателната активност към 16 часа на частичните местни избори за кмет на кметство в старозагорското село Бъдеще е 35,67 на сто. Това съобщиха на официалния сайт на Общинската избирателна комисия. От имащите право на глас 300 жители на населеното място до момента до урната са отишли 107 души.

Регистриран е един кандидат за кмет в Общинската избирателна комисия.

До изборите се стигна след решение на комисията от 13 февруари, с което беше анулирано издаденото удостоверение за кмет на Иванка Иванова и пълномощията ѝ бяха предсрочно прекратени, припомня БТА.