С три шестици на матурите Кристин от Английската гимназия в Пловдив ще учи финанси в София

Вярва, че това е сфера, в която човешката преценка ще продължи да бъде важна въпреки бързото развитие на изкуствения интелект

Три отлични оценки от матурите изпращат Кристин Симеонова от Английската гимназия в Пловдив към следващото голямо предизвикателство за нея - специалността "Икономика и финанси" в Софийския университет. Макар до последно да не била напълно сигурна какво иска да учи след средното образование, едно нещо никога не поставяла под съмнение - любовта си към математиката.

Именно затова, наред със задължителните държавни зрелостни изпити, Кристин решила да се яви и на трета матура по профилирана подготовка по математика. Искала да си остави повече възможности за кандидатстване, тъй като дълго време се колебаела каква посока да поеме след завършването си.

"До последно се чудех какво да записвам. Реших за всеки случай да държа и трета матура по математика, защото бях по-сигурна в нея", разказва тя.

Усилията й се отплащат. На матурата по български език и литература зрелостничката получава 98 точки, по математика - 96, а по английски език постига 76 от 80 възможни точки, което се равнява на 95 от 100 точки.

Най-голямата изненада за нея идва от резултата по български език и литература.

"Очаквах шестица, но не чак толкова висок резултат", признава Кристин. На изпита избрала да пише интерпретативно съчинение. Зад високото постижение обаче не стоят частни уроци или курсове. Подготовката й била изцяло самостоятелна.

"Учителката ми по български е много добра и постоянно ни караше да учим. Всичко постигнах с постоянство. В края на април започнах да преговарям всички произведения и да се готвя по-сериозно за интерпретативното съчинение", казва тя.

Макар да се справя отлично по всички предмети, математиката остава голямата й страст. Признава, че предметът й се удава, но зад успехите стоят и много часове работа.

"Решавала съм много матури и тестове. Математиката ми е интересна и искам да уча нещо, което ми харесва", споделя зрелостничката.

Профилираната матура по математика далеч не е сред най-лесните изпити. Част от материала е близък до теми, които студентите изучават във висшето образование. На изпита зрелостниците решавали 15 задачи със затворен отговор и три задачи със свободен, сред които и геометрична задача.

Въпреки че вече е избрала специалността "Икономика и финанси", Кристин все още не е напълно сигурна каква професия иска да упражнява след години. Вече е положила и приемен изпит в Софийския университет, но признава, че той бил ориентиран повече към материала от общообразователната подготовка по математика, докато през последните години тя е работила основно по профилната програма.

"Не знам точно какво искам да работя още и дали специалността ще оправдае очакванията ми. Чакам да започна и да видя какво ще последва", казва тя.

Една от причините да се насочи към икономиката и финансите е убеждението й, че това е сфера, в която човешката преценка ще продължи да бъде важна въпреки бързото развитие на изкуствения интелект.

Кристин вярва, че прекаленото учене невинаги носи по-добри резултати.

"За мен балансът е много важен. Не може постоянно да учиш. Ако седя над учебниците много часове, в един момент блокирам", казва тя. Затова намирала време и за нещата, които й помагат да се разтовари - фитнеса и дългите разходки. Именно те й помогнали да премине през напрегнатия период без да губи мотивация.

След обявяването на резултатите обаче тревогите останали в миналото за нея. Радостта от успеха била споделена от цялото й семейство. "Всички мои близки много се зарадваха за мен", горда е тя.