Арестуваха Калашниците в Ботунец (Видео)

Бандата на Калашниците бе арестувана в София, научи "24 часа". Това става след като преди десетина дни двама гравитиращи около бандата - Васил Филипов и Траян Филипов, при евентуална гонка, убиха четирима души. При катастрофата колата на Васил се заби в автобус от градския транспорт, а скоростта му е била от около 150 км/ч. И двамата шофьори имали книжки от Чехия, за които има съмнения, че са купени.

За акцията съобщи във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. "Десетки арестувани при спецакция в Ботунец и други части на София. Поздравления за служителите на МВР - главен комисар Любомир Николов, СДВР, жандармерията и ГДБОП. Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа той, без да споменава, че арестуваните са Калашниците. Акцията идва, след като Демерджиев обеща, че ще има проверки за хора с имотно състояние, което не отговаря на доходите им. На място подробности ще даде главният секретар на МВР Любомир Николов.

Калашниците са група от Ботунец, която има няколко ареста за сводничество и рекет. Първият бе през май миналата година в "Студентски град" в София. Малко преди това бандата се бе сбила с други сводници заради кражба на момиче, докато празнували рождения ден на един от членовете си. През март тази година групата бе задържана при акция на ГДБОП. Бандата е известна с това, че си татуира руския автомат на главата.

Васил и Траян Филипов не са преки членове на Калашниците. Те само са гравитирали около бандата.