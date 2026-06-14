Любомир Николов: 36 задържани от Калашниците, основно за рекет, сводничество и изнудвания

С моя заповед при акция днес са задържани лица от криминалния контингент, главно Калашниците. 36 души са арестувани, очакват се още арести. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. И добави, че се очаква броят на задържаните да се увеличи. Той разказа за акцията пред къщата на един от задържаните. По данни на "24 часа" тя била с басейн, джакузи и други екстри.

Акцията, в която участват ГДБОП, СДВР и жандармерията, е по образувани 6 разследвания на Софийска градка и Софийска районна прокуратура, основно за рекет, сводничество и изнудвания. Николов помоли хората да подават сигнали срещу безчинстващи групи, нарушаващи закона, каращи нагло и демонстриращи арогантно поведение. Обеща МВР да бъде безкомпромистно и времето на тези хора свършва.

При акцията днес, която не е само в Ботунец има и 2 ареста извън София, откриват оръжия, което ще изследват, както и списъци с имена на момичета. Предполагат, че са проститутки. Николов напомни, че вече има дела срещу Калашниците. Материали могат да бъдат отделени и ще има обвинения.

Повечето задържани днес са с криминални регистрации. Има и задържани през март, когато ГДБОП имаше акция срещу Калашниците.

Калашниците са група от Ботунец, която има няколко ареста за сводничество и рекет. Първият бе през май миналата година в "Студентски град" в София. Малко преди това бандата се бе сбила с други сводници заради кражба на момиче, докато празнували рождения ден на един от членовете си. През март тази година групата бе задържана при акция на ГДБОП. Бандата е известна с това, че си татуира руския автомат на главата.

Групата бе арестувана десетина дни след катастрофа на двама гравитиращи около бандата - Васил Филипов и Траян Филипов. При евентуална гонка те убиха четирима души. При катастрофата колата на Васил се заби и обърна автобус от градския транспорт, а скоростта му е била от около 150 км/ч. И двамата шофьори имали книжки от Чехия, за които има съмнения, че са купени.