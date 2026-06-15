Делото за убийството на Митко от Цалапица приключи. Майка му: Продължавам битката в Страсбург

ВКС поряза желанията както на подсъдимия, така и на близките на младежа

Не може да се говори нито за смърт по непредпазливост, нито за особена жестокост

Близо 3 г. след побоя, довел до смъртта на 24-годишния Димитър Малинов в пловдивското село Цалапица, делото приключи официално с произнасяне на трета инстанция. ВКС окончателно потвърди решението на апелативните магистрати, които завишиха на 17 г. затвор наказанието на подсъдимия Рангел Бизюрев.

Майката на убития Атанаска Бакалова обаче не губи надежда, че ще получи справедливост за смъртта на сина си.

“Моята битка продължава в Страсбург”, каза тя пред “24 часа”.

След като научи за окончателната присъда, жената 2 дни не била на себе си, след което се съвзела и започнала да проучва как стои въпросът с делата в Европа.

“Продължавам въпреки всичко. Всеки ден

преживявам отново и отново болката,

но това все повече ме надъхва и няма да спра”, категорична е Бакалова.

Фаталният побой над Митко беше нанесен в последните часове на 20 юли 2023 г. Младежът напуснал двора на къщата на майка си минути преди 23 ч. Съсед го чул как казва по телефона на някого, че идва.

В хода на делото стана ясно, че Малинов е бил повикан да излезе от 19-годишния тогава Борислав Динков, а зад решението стоял Рангел Бизюрев.

Мъжът бил на барбекю в селото с тийнейджъра и още няколко човека. Бизюрев бил ядосан, защото разбрал, че предната вечер Митко говорил лошо по негов адрес, и искал да се видят. Разбрал, че по-рано през деня младежът искал пари назаем от Борислав, и му казал да му пише, че ще му ги даде. Така успели да уговорят Димитър да отиде.

Щом Митко доближил колата на Динков, Рангел излязъл и започнал да го пита какво е говорил по негов адрес. 24-годишният мъж отрекъл, а нападателят му се нахвърлил. Димитър опитвал да се предпази, повтарял, че нищо не е направил, и му се молил да престане.

“Спри, брат! Много лошо ме удари”,

казал в един момент на Бизюрев и се строполил на колене. Динков също опитал да спре Рангел, но той хванал Митко и го блъснал в дърво и бетонен стълб. После се качил в колата и с Борислав си тръгнали, а щом се върнали, за да проверят какво се случва с пострадалия младеж, установили, че той не диша.

Според изготвените по делото експертизи пострадалият паднал по гръб, кръвта от счупения му нос потекла назад и той се задушил, лежейки на земята.

Рангел и Борислав първо изхвърлили телефона и личната карта на пострадалия, след което го качили в багажника и извикали близнака на младежа - Валентин Динков, който донесъл инструменти и тримата заровили трупа в покрайнините на селото, след което нахвърляли боклуци отгоре му.

На първа инстанция Рангел беше признат за виновен в умишлено убийство, но не с особена жестокост, и получи 15 г. затвор, като наказанието му беше завишено на въззивната. Близнаците Динкови пък, осъдени по обвинения за лично укривателство, получиха 4 и 4,5 г. затвор.

Майката на Митко се притеснява, че Валентин, който е с по-малкото наказание, още през лятото може да поиска да бъде освободен предсрочно, а брат му - по Коледа.

Майката на Митко Атанаска

Нито Рангел Бизюрев, нито близките на Димитър останаха доволни от присъдата на втора инстанция. Според защитата в случая се касае за причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда, защото извършителят просто искал да набие Митко, а според частното обвинение - за умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

Още преди старта на процеса те настояваха за доживотна присъда както за Рангел, така и за близнаците, като са убедени, че те са участвали в побоя.

В жалбата си пред Върховния съд, както и при разглеждането на делото от Апелативния в Пловдив адвокат Делчо Джубелиев също каза, че не е трябвало делата да се разделят. Магистратите от ВКС обаче са категорични, че това е изключително право на прокурора, което не подлежи на съдебен контрол. И посочват, че близнаците са били свидетели по делото за убийството, показанията им са били приобщени по законоустановения ред, а за оплакването, че Борислав е отказал да говори в залата, съдиите припомнят, че той е дал откъслечни показания, при това основно в отговор на въпросите на Рангел, и

не може да се каже, че правата на подсъдимия са потъпкани

Адвокат Джубелиев твърди, че Апелативният съд необосновано е игнорирал обясненията на Рангел, но в решението им всъщност се намират анализ и оценка на казаното от него, включително за най-съществените му твърдения относно ударите.

“Отказът на предходните инстанции да признаят пълна достоверност на тези обяснения не означава, че те са били пренебрегнати или че тяхната доказателствена стойност е била подценена”, посочва в решението си ВКС. И обяснява, че подробно е обяснено в коя част казаното от него не кореспондира с останалите доказателства по делото.

Магистратите изтъкват още, че долната инстанция е мотивирала достатъчно подробно решението си

да отхвърли възможността за смърт по непредпазливост

“Оспореният във въззивната процедура въпрос за психичното отношение на Рангел към смъртта не е пренебрегнат, а е разрешен при детайлно обследване на всички характеристики на деянието”, казват съдиите и посочват броя и силата на ударите, осъзнатото от Бизюрев физическо превъзходство над Митко и засегнатите уязвими части от тялото.

“Той е разполагал с интелектуален капацитет да осъзнае възможността от настъпване на смъртта на жертвата и да я допусне”, категорични са от Върховния съд. Отхвърлят обаче твърдението на частните обвинители, според които убийството е извършено при пряк, а не евентуален умисъл.

Магистратите намират за правилно това, че Апелативният съд е насочил изследването си върху мотива на Рангел - искал да причини болка и страдание на Митко заради думите, които използвал по негов адрес. Според тях в решението има достатъчно доказателства за евентуален умисъл.

Порязано е и желанието на роднините Рангел да бъде признат за виновен, че е извършил убийството с особена жестокост. ВКС смята, че

броят на нанесените удари и тяхната тежест не е пренебрегнат,

но събраните доказателства не са достатъчно за такъв квалифициращ признак. За да се приеме, че убиецът е действал с особена жестокост, действията му трябва много да са надхвърлили необходимото за причиняване на смърт, което в случая не е така.

“Доводите за продължителен побой, при който са причинени множество тежки увреждания, както и твърденията, че общественоопасните последици са настъпили от наслагване на многобройните удари, не се вместват в разкритата по делото фактология”, заявяват магистратите.

Върховният съд приема, че неправилно младата възраст на Рангел Бизюрев е отчетена като смекчаващо вината обстоятелство, тъй като в момента на извършване на престъплението той е бил на 30 г. Независимо от тази корекция обаче наказанието от 17 г. затвор се явява справедливо, смятат магистратите. Решението им е окончателно и по закон не подлежи на обжалване и протест.