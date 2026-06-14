Гл. комисар Златанов: Задържаният край Бургас шофьор на мигранти е с две висши образования

Шофьорът, който беше задържан за превоз на 32-ма нелегални мигранти на входа на Бургас късно вечерта в събота, е 59-годишен български гражданин. Той е с две висши образования и без криминални регистрации. Това съобщи в Бургас директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, предаде БТА.

По думите му профилът на мъжа, който за последно е работил в Бургас, се различава от този на обичайните извършители. Спрямо него е образувано бързо производство. При спирането на превозното средство от граничните патрули той се е подчинил и не е направил опит да избяга, уточни Златанов.

Главният комисар каза, че по отношение на заловените чужденци вече се прилагат процедурите съгласно новите правила на Пакта за миграция на Европейския съюз. В момента те преминават през т.нар. скрининг процедура.

Новите правила позволяват мигрантите да бъдат задържани в специализирани скрининг центрове на входните и изходните граници за срок до 7 денонощия преди настаняването им в домове за мигранти, припомни още Златанов.