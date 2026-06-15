15 най-верни изплуват от партията на Радев, но тишина още дни

Кой ще е на върха на партията на Румен Радев?

Тишина цари вече два месеца за ръководството и устава на новата политическа сила.

Бившият президент и настоящ премиер пази до последно кои са най-бlилизките съпартийци и кой ще ръководи “Прогресивна България”.

На 17 април, буквално на финала на предизборната кампания, Радев направи стъпка, към която от години го подтикваха и опоненти, и поддръжници - учреди собствена партия. Избра името “Прогресивна България” - така, както кръсти и коалицията, с която се регистрира за парламентарния вот през 3 други формации - “Социалдемократи”, Социалдемократическата партия и “Движение Нашият народ”.

Направи го знаково от старата българска столица Велико Търново. За по-малко от час делегатите отметнаха изискванията, които не само легитимираха учредителното заседание, но и приеха документите, нужни за регистрацията на новата партия. Но подробности около ръководните органи, идеологията и устава така и не бяха дадени, а цялото събитие беше закрито за медиите. Ясно стана само, че има Изпълнителен съвет от 15 души, с Радев включително, както и Контролен съвет.

Броени дни остават всичко да стане публично - от момента, в който Софийският градски съд регистрира партия “Прогресивна България”. До 23 юни магистратите трябва да дадат становище.

Още преди изборите обаче

Радев даде жокер кои са му важните хора,

а следизборно водачите на листи се оказаха в ръководството на партията и начело на държавата в Министерския съвет или парламента.

За дисциплината в новата формация ще отговаря Контролен съвет, начело на който е вътрешният министър Иван Демерджиев. Запознати твърдят, че в т.нар. вътрешен съд в партията влизат и няколко депутати, които обаче все още не са толкова обществено известни.

По закон в партия не могат да членуват военнослужещи, служители в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователи, прокурори, съдии, както и дипломати. Това обаче не пречи да бъдат нейни симпатизанти или неформални привърженици. Няма забрана ръководството да заема висши държавни длъжности, каквито са премиерската и министерските.

В тясното ръководство (Изпълнителния съвет) освен лидера влизат още 14 души. И то такива, на които Радев вече гласува доверие и дори ги вкара в Министерския съвет - вицепремиерът Гълъб Донев, военният министър Димитър Стоянов и Росица Карамфилова, която пое Министерството на околната среда и водите.

Присъствалите на заседанието са изключително лаконични в коментарите си за случилото се, още повече че вотът на ръководство и устав бе отметнат за рекордно кратко време. Дори твърдят, че

официално не са избирани заместници на председателя

Залозите в тази посока обаче са в полза на Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Точно те бяха упълномощени да представляват предизборно коалицията, с която Радев се яви на вота. Големите им отговорности в Министерския съвет обаче предполагат, че е възможно друг да подхване партийните дела.

Донев и сега е дясна ръка на Радев

- като вицепремиер и министър по финансите. Бившият президент обаче разчита на него и по социални теми - друга от силните сфери на Донев.

9 години редом до ген. Радев като негов главен секретар има бившият началник-щаб на Военновъздушните сили полк. Димитър Стоянов. А след това и за военен министър - първо в служебните, а сега и в редовния кабинет на Радев. Затова ще продължи да дава насоки в това, в което е най-силен - сектор “Сигурност”.

Министър Росица Карамфилова пък ще е жокер за отношенията с местните власти, особено предвид предстоящата актуалност на редица инфраструктурни проекти.

Макар да не е министър, а началник на премиерския кабинет, Николай Копринков, който от десетилетие стои най-близо до Радев, ще е логично да е оргсекретар. Той изграждаше структури и намира кадри и за парламента, и за изпълнителната власт. Николай Копринков Снимка: 24 часа архив

Най-опитният играч на “Дондуков” 2

в двата президентски мандата на Радев бе сред основните инициатори на партията. В отбора му влезе след кметуване в пловдивското село Труд и няколко мандата като общински съветник в община Марица. Има опита като един от партийните организатори на БСП в Пловдивско, което му дава добра политзакваска. Надгради я сериозно като секретар по вътрешна политика и гражданско общество в президентството. За никого не е тайна, че много от ключовите назначения в администрацията (и не само) минават през него.

И друг член на ръководството със сигурност ще има водеща роля в партията - шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов. Той бе един от най-активните в организационното изграждане на партията дотук и събирането на структури. Стъпи основно на връзките си от своето минало в БСП. Този опит определено ще се окаже важен за координацията между централното ръководство и местните организации, затова някои виждат в него бъдещия оргсекретар. Но все пак отговорността на водиш първото от 25 г. парламентарно мнозинство надали позволява поемане на основната тежест в партията. Петър Витанов снимка: Личен фейсбук профил

Витанов е част от “парламентарната квота” в ръководството на ПБ. В нея е и шефката на Народното събрание Михаела Доцова. Освен юридическата сфера едно от основните направления, по които се очаква да работи тя, са гражданското участие и връзките с неправителствени организации.

От парламентарните банки ръководни партийни решения ще взема и 37-годишният Димитър Здравков. Шеф е на комисията по образование, членува в бюджетната и правната. През 2018 г.

Радеви му станаха кумове,

след като се залюби с жена си на “Дондуков” 2 докато тя сътрудничеше на президентската съпруга Десислава.

И ако тези имена са сигурни, за останалите продължава да е тишина. А повечето отказват да потвърдят или отрекат участие в ръководството на партията.

На учредителното заседание във Велико Търново вляво от Радев седна настоящата шефка на правната комисия проф. Янка Тянкова. До последно тя бе сред тесния кръг имена, спрягани първо за правосъден министър, а след това и за шеф на ЦИК.

Очертава се да е

правното острие на ПБ в парламента

Между Радев и Димитър Здравков като делегат на учредителното заседание на новата партия седна младата олимпийска шампионка, днес депутатка, Ивет Горанова.

Волейболистът Владимир Николов, който стана зам.-шеф на групата, също бе на първия ред в залата с делегати, както и настоящият транспортен министър Иван Шишков.

Още няколко имена се спрягат като важни за Радев. Като Константин Проданов, който е начело на комисията по бюджет и финанси, и Стефан Белчев, когото Радев пусна като шеф тази по инвестиции, и на подкомисията за контрол на публичните средства. Ген. Румен Миланов бе сред спряганите за важни министерски постове - заради миналото си като шеф на жандармерията, НСО и службата за борба с организираната престъпност. Остана ротационен шеф на комисията за контрол над службите и СРС. Не е сигурно, че е член на партията.

В залата имаше и други от новите депутати, но в групата има и т.нар. гражданска квота - хора, които не членуват в “Прогресивна България”. Това обаче не било пречка за политическата им кариера, уверил ги Радев още докато редели листите за парламента.

Регистрацията на новата формация не би трябвало да е проблематична - поне на пръв поглед

покриха законовите изисквания:

минаха през инициативен комитет, после учредително заседание, където прибавиха допълнителни 120 души над минимума от 500, за да бъде то легитимно. Трябва да са удостоверили уникалност на името на формацията и да са представили на съда списък с не по-малко от 2500 членове.

Макар и теоретично, проблем обаче може да има с логото - още с появата му имаше сигнали, че прилича подозрително много на използваното от британска програма, препратки имаше и към стрелката, ползвана от Васил Терзиев в кампанията му за кмет на София. Дори и да се установят несъответствия в партийните символи, Радев и хората му ще разполагат с време да ги отстранят.