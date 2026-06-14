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Избирателната активност на частичните местни избори в поморийското село Бата надхвърли 31% към 16 ч

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Избори СНИМКА: Георги Палейков

Избирателната активност на частичните местни избори за кмет на кметство Бата, община Поморие, е 31,94% към 16:00 часа. Това съобщи на сайта си Общинската избирателна комисия в Поморие.

Правото си на глас към този час са упражнили 305 от общо 955 избиратели по избирателния списък. Към 11 часа избирателната активност е била 14,14%.

БТА припомня, че до изборите се стигна, след като кметът на селото бе осъден за престъпление против политическите права на гражданите. Наложено му бе наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, чието изтърпяване е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Трима са кандидатите за кмет на село Бата, община Поморие. Гласуването се провежда в две секции в сградата на кметството. 

 

Избори СНИМКА: Георги Палейков

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