Явор Златанов: Трябваше да избирам между живота и прехвърлянето на бизнеса си на Пепи Еврото

До ден днешен, като звънне сутрин звънецът и аз изтръпвам. Очаквам да ме арестуват отново. Изживявам го отново и отново, твърди една от най-известните жертви на мрежата за влияние на Петьо Петров

Явор Златанов стана една от най-известните жертви на мрежата за влияние на Петьо Петров-Еврото, потърсен за съдействие от Златанов-баща след спор за семейния бизнес. През седмицата Златанов осъди на първа инстанция българската прокуратура заради нейните действия по задържането му и изземването на бизнеса му.

Софийският градски съд определи обезщетение в размер на 100 000 евро. Преди три седмици по делото срещу Петьо Петров за присвояване на злато и пари на Явор Златанов на стойност над 1,3 млн. лева, отново Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен, но го наказа само с глоба в размер на 2556 евро, въпреки че прокуратурата поиска 14 години затвор.

„След като преживях какво ли не и бях на прага на смъртта, трябваше в един момент да избирам между живота и прехвърлянето на бизнеса си на Пепи Еврото. Смятам, че това обезщетение е символично и не отговаря на страданията, които съм преживял", каза Явор Златанов в „120 минути" по bTV.

Той призова временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова „да покаже поне малко независимост от Пепи Еврото и да симулира някаква дейност."

„Когато ме вкараха в този водовъртеж, усещането за липса на всякаква надежда ме беше обзела и показваше, че независимо, че в България може да си плащаш данъците и да бъдеш изряден бизнесмен, когато някой като Пепи Еврото или неговите подчинени решат да ти вземат бизнеса и спестяванията, те го правят. Дори и могат да заложат на везната твоя живот", каза Златанов.

Първият път в ареста той прекарва четири месеца, а вторият, когато им прехвърля бизнеса си, защото по думите му избира живота си пред това да се държи мъжки, прекарва 10 дни в ареста и след това още 3 месеца под домашен арест.

„Изборът да загубя свободата си беше при първото задържане. Понеже бях на крачка от смъртта, някак си успях да изляза от ареста, едвам ме спасиха. След като ме арестуваха втория път, ми заявиха очи в очи, че няма да бъда каран на хемодиализа и че трябва да се преклоня пред Пепи Еврото и да направя каквото иска, за да получа адекватно лечение и да не почина", разказа още Явор Златанов.

Той получава това съобщение от служители на СДВР, които са го заключили в стая.

„Във всяка една институция Пепи Еврото имаше определена група, която беше на негово подчинение, както и целите специализирани полицейски сили, които бяха използвани да изгонят моята охрана от фабриката ми и да бъде превзета от него. По този начин физически загубих бизнеса си – това беше още при първото задържане. След това вече ме накараха да го прехвърля юридически", разказа още Златанов.

На въпрос каква е стойността на унищожения бизнес към днешна дата той отговори, че е около 8 милиона евро.

В момента Явор Златанов води пет дела. Три в Софийския градски съд срещу прокуратурата, едно – срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", както и едно общо дело в Европейския съд по правата на човека.

„До ден днешен, като звънне сутрин звънецът и аз изтръпвам. Очаквам да ме арестуват отново. Изживявам го отново и отново", каза той.