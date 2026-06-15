От 3256 до 4651 евро заплати в борда на губещия “Столичен автотранспорт”

От 3256 до 4651 евро - такива са месечните възнаграждения на петимата членове на директорския борд на “Столичен автотранспорт”, като най-високата сума е на изпълнителния директор. Те драстично надвишават средните в това общинско дружество, които са около 1000 евро. Както и на водачите на автобуси в градския транспорт, които получават около 2000 евро, но след много часове извънреден труд и работна седмица от 54 часа. В момента не достигат 270 шофьори.

Високите възнаграждения в борда станаха ясни от отговор на кмета Васил Терзиев на питане на общинския съветник Симеон Ставрев от ПП-ДБ. “Каква работа вършат членовете на Съвета на директорите, за да вземат изключително високи възнаграждения, а ключови експерти - между три и пет пъти по-малко?”, попита Ставрев на сесията на 11 юни.

Преди време кметът Васил Терзиев предупреди, че управлението на “Столичен автотранспорт” води дружеството към финансов колапс и натрупаните задължения са за над 50 млн. евро. Миналия юли, при обсъждане в СОС на годишния финансов отчет за 2024 г., бе подчертано, че ръководството на “Столичен автотранспорт” е отговорно за състоянието му. Годишен финансов отчет за 2025 г. все още не е публикуван.

Терзиев иска оставката на временния изп. директор на дружеството Стилян Манолов. Той и петимата членове на Съвета на директорите бяха назначени без конкурс през юли 2024 г. от групите на ГЕРБ, БСП и ИТН в общинския съвет. По същия начин бяха поставени временни директорски бордове и на “Метрополитен”, Центъра за градска мобилност и “Столичен електротранспорт”. Като кмет обаче Терзиев няма правомощия да освободи Манолов, тъй като принципал на транспортните оператори в София е СОС. На последната сесия на 11 юни бе прието да започне процедура за избор на нови членове на Съвета на директорите на четирите дружества в градския транспорт на София.