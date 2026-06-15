София иска промяна в компенсациите за градини, сега 1/5 кандидатстват само заради тях

Общината предлага нов модел на изплащане на парите - без условие малчуганът да не е бил класиран, а родителите да ги ползват и за детски центрове, кооперативи и алтернативни форми

73% от местата, които не достигат, са за яслените групи

Промяна на модела за изплащане на компенсации за неприетите деца в общински детски градини предлага Столичната община. Идеята е първо, парите да не са обвързани с кандидатстване в общинско детско заведение. И второ, с тях да се подпомага не само посещението на частна градина или наемането на лицензирани детегледачки, но и отглеждането на малчуганите в детски центрове, родителски кооперативи и други алтернативни форми.

“Анализът показва, че настоящата система не отразява реалните потребности на семействата и

създава изкривявания в заявяването и планирането на местата

Сега част от родителите са принудени да подават кандидатури за общински детски градини и ясли, в които реално нямат шанс за класиране, само за да запазят правото си на държавна компенсация. Това засяга около 20% от отчетения недостиг. Наблюденията ни показват, че част от семействата, получаващи компенсации, биха предпочели различна форма на грижа, включително частни градини, детски центрове или кооперативни форми, ако системата позволява по-гъвкав избор”, обясни пред “24 часа” зам.-кметът по образование Десислава Желязкова. Десислава Желязкова

След двете класирания за прием в общинските ясли и детски градини в столицата общо не достигат 7605 места - 5293 за ясла и 2312 за градина.

Компенсацията е 296,57 евро на месец

За да се получи, детето трябва да е участвало в редовните класирания за общинска или държавна детска градина, но да не е прието поради липса на места. Изисква се още заведението, което посещава, или лицето, което го гледа, да е лицензирано или регистрирано по съответния ред, а родителите да работят или учат. Освен това те не трябва да получават обезщетение за отглеждане на дете.

Общината е изпратила предложение до министерството на образованието за промяна на модела на компенсациите, при който

финансирането следва детето и реалния избор на семейството,

без да е обвързано с формални процедури по кандидатстване и отказ. Така ще се намалят административните изкривявания и системата ще отразява по-точно реалното търсене и предпочитанията на семействата. Ще помогне и за по-точното планиране на местата.

За прием в общинските ясли и детски градини в столицата кандидатстваха 22 680 деца, като 2698 от тях са за преместване. 11 439 са кандидатите за ясла, 6826 - за първа градинска група.

Обявени бяха 15 122 свободни места, а след първото класиране през май са приети 11 746 деца. От тях в ясла - общо 5128, а в първа градинска група - 4714. Така 73% от общо недостигащите места е за яслени групи, а за първа градинска той е свит до 372 места.

2019 е общият дефицит на места в градинските групи (за деца от 3 до 6 години). А за наборите 2021 и 2022 г., които влизат в задължителното предучилищно образование - 606.

За тези 606 деца общината ще осигури прием по местоживеене

след подаване на заявления през септември.

За второто класиране останаха 3367 свободни места, като 1285 са били обявени и на първото, но за тях не е имало кандидати. Така след него общо не достигат 7605 места - 5293 за ясла и 2312 за градина.

70% от неприетите деца са от 7 района - “Витоша”, “Лозенец”, “Триадица”, “Студентски”, “Младост”, “Овча купел” и “Красно село”.

“В част от тези райони допълнително предизвикателство е недостигът на медицински специалисти за яслените групи. В отделни случаи това налага преобразуване на яслени групи в градински, което оказва влияние върху броя на наличните места за най-малките”, казва Желязкова.

На практика функционирането на яслените групи зависи от наличието на медицински сестри при сериозен кадрови дефицит. Затова общината търси 230 медицински сестри. А

над 50% от работещите в момента в яслите вече са над 62 г.,

Общо над 100 души са в пенсионна възраст, включително над 70-годишни.

“Този възрастов профил създава реален риск за устойчивостта на системата, тъй като при последващо пенсиониране на част от тези специалисти съществува опасност от недостиг на персонал за функционирането на яслените групи.

Застрашени са над 100 групи,

които при липса на медицинско осигуряване не могат да продължат работа. Вече имаме и конкретни случаи - през последната една година в 9 от 24-те района на София се е наложило преобразуване на яслени групи в градински именно поради недостиг на медицински кадри. Засегнати са и райони с най-висок общ недостиг на места - “Младост”, “Овча купел” и “Витоша”, подчерта Желязкова.

Затова общината настоява за законодателни промени, включително

прехвърляне на яслите към МОН,

както и промяна в модела на екипите в яслените групи.

“Предлагаме да се създаде по-гъвкава организация на грижата, която да позволи включването на педагогически специалисти и детегледачи.

Това ще ни приближи до редица европейски държави, без да се компрометира качеството на грижата за децата. Сега с част от тези предизвикателства се справяме и чрез временни организационни решения на ниво детски заведения. За нас това е ключов въпрос, защото решението на проблема с недостига на места в яслите изисква едновременно развитие на инфраструктура, кадрово обезпечаване и адаптиране на нормативната рамка към реалната ситуация", категорична е Желязкова.

На 19 юни предстои третото класиране,

за което се очаква да бъдат обявени допълнителни свободни места. Възможности за прием се отварят в края на август и началото на септември, когато се освобождават незаети места, предварително резервирани за деца с хронични заболявания или със специални образователни потребности.

"Преодоляването на недостига на места в детските градини и яслите до края на 2027 г. е ключов ангажимент в общинската стратегия "София - град на децата: Първите 7", представена от кмета Васил Терзиев. Тя обединява политиките в областта на ранното детско развитие и поставя яслите и детските градини като приоритет в управлението на града. За да постигнем тази цел, е нужен комплексен модел - строителство на нови сгради (виж карето - б.а.), решаване на проблема с недостига на медицински сестри, промяна на модела за изплащане на компенсации и гарантиране на достъп до предучилищно образование", подчерта Желязкова.

И това лято всички детски градини в столицата ще работят,

като общината отново ще осигури платени стажове на студенти, за да подпомогне персонала, който също трябва да ползва отпуск.

Засега обаче идеята посещението на детска градина през лятото да е обвързано с такса няма да се реализира. За нея са нужни законодателни промени, които не можаха да се случат заради предсрочните парламентарни избори. Общината ще изпрати предложенията си и до новия парламент.