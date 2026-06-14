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Бебе в седмия месец се роди в линейка на път за болницата в Монтана

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Бебето е изродено от лекарския асистент Цветан Ценов. Кадър Фейсбук/Цветомир Михайлов

Бебе в седмия месец се роди в линейка. На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как двама мъже – част от медицинския екип, слизат от линейката пред спешния център в Монтана. Единият от тях носи увито в одеяло новороденото момче.

Бебето е изродено от лекарския асистент Цветан Ценов.

За bTV той разказа, че родилката е взета с линейката от село Громшин, община Бойчиновци, с вече изтекли води.

Раждането е започнало минути след това, а с помощ се е включил и шофьорът на линейката.

Детето е било с пъпна връв, увита два пъти около него, но всичко е минало благополучно благодарение на професионалната и бърза реакция на фелдшера.

Това е поне петото му израждане на бебе в линейка, каза Цветан Ценов. Той е от филиала за Спешна помощ в Криводол, но работи и към спешния център в Монтана.

Това е първо дете за майката. Тя и бебето са настанени в неонатологичното отделение на монтанската болница, където грижите за тях продължават.

Бебето е изродено от лекарския асистент Цветан Ценов. Кадър Фейсбук/Цветомир Михайлов
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