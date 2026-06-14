Изборният ден в столичния район "Средец" и в селата Градище и Бата приключи

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С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район "Средец", съобщи за БТА председателят на Общинска избирателна комисия – Столична Полина Витанова.

Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Кандидатите за кмет на района са шестима: Георги Недечев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Трайчо Трайков, издигнат от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица", Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане",

Със свое решение ОИК прекрати на 20 февруари предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, в което той посочва, че е предложен за член на служебния кабинет и ще положи клетва пред Народното събрание.

На 26 февруари Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“.

Частични избори за кмет днес се проведоха и в поморийското село Бата. Своето право на глас там са упражнили 522 избиратели, което представлява 54,66 процента избирателна активност, обявиха от Общинската избирателна комисия в Поморие. От там посочиха, че изборният ден в двете секции в сградата на кметството е преминал нормално и без никакви нарушения на изборното законодателство. Кандидатите за кмет на с. Бата, община Поморие, са трима. Валентин Петров е кандидат на "БСП - Обединена левица", Христина Калчева е кандаидат на Политическа партия ГЕРБ, а Златина Петрова е регистрирана като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет.

Изборният ден днес приключи и в село Градище, община Левски. Той премина в спокойна обстановка, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Левски Донка Енчева.

От имащите право на глас 786 души в населеното място, до изборните урни са отишли 355, което е 45,17% избирателна активност.

Двама са кандидатите за кмет, които участват в частичните местни избори в село Градище. Изборите се състояха в две секции, в които се гласува с хартиени бюлетини и с машини.

До частичните местни избори за кмет на кметство в село Градище се стигна след като през януари тази година почина кметът Стефан Стефанов.